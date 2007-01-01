Wi-Fi маршрутизатор Keenetic Ultra (KN-1810)

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Двухдиапазонный гигабитный интернетцентр с Wi-Fi AC2600 Wave 2 MU-MIMO, усилителями приема/передачи, двухъядерным процессором, портами SFP, USB 3.0 и 2.0
|Общие характеристики
|Тип:
|Wi-Fi роутер
|Поддержка MIMO:
|есть
|Макс. скорость беспроводного соединения:
|2533 Мбит/с
|Беспроводная связь
|Стандарт Wi-Fi:
|802.11ac
|Диапазон частот Wi-Fi:
|2.4 и 5 ГГц
|Опции точки доступа/моста
|Коммутатор:
|4xLAN
|Гостевая сеть:
|есть
|Скорость портов:
|1000 Мбит/сек
|Количество разъемов USB 2.0 Type A:
|1
|Количество разъемов USB 3.0 Type A:
|1
|Расширенные функции:
|скачивание файлов, файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
|Режим моста:
|есть
|Режим репитера (повторителя):
|есть
|Прием/передача
|Защита информации:
|WEP, WPA, WPA2, 802.1x
|Антенна
|Количество внешних антенн:
|4 x 5 dBi
|Тип внешней антенны:
|несъемная
|Маршрутизатор
|Межсетевой экран (FireWall):
|есть
|NAT:
|есть
|SPI:
|есть
|DHCP-сервер:
|есть
|Поддержка Dynamic DNS:
|есть
|Демилитаризованная зона (DMZ):
|есть
|Статическая маршрутизация:
|есть
|Мониторинг и конфигурирование
|Web-интерфейс:
|есть
|Поддержка Telnet:
|есть
|Память
|Объем оперативной памяти:
|256 Мб
|Объем флеш-памяти:
|128 Мб
|Vpn
|Поддержка VPN pass through:
|есть
|Поддержка VPN-туннелей:
|есть (10 туннелей)
|Поддержка PPTP:
|есть
|Поддержка IPSec:
|есть
|Дополнительно
|Флэш-память:
|есть
|Интерфейс встроенного принт-сервера:
|USB
|Поддержка IEEE 802.1q (VLAN):
|есть
|Возможность подключения LTE-модема:
|есть
|Возможность подключения 3G-модема:
|есть
|Дополнительная информация:
|SFP-порт; 2 функциональные клавиши; поддержка ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL
|Размеры (ШxВxГ):
|214x33x154 мм
|Вес:
|488 г
|Другие свойства
|Код производителя:
|KN-1810
Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.