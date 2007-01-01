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Wi-Fi маршрутизатор Keenetic Ultra (KN-1810)

Цена для Физ. Лиц:

11 480
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товар в наличии

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Самовывоз: бесплатно

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Код товара: 806704

Стоимость для Юр. лиц уточняйте.

Двухдиапазонный гигабитный интернетцентр с Wi-Fi AC2600 Wave 2 MU-MIMO, усилителями приема/передачи, двухъядерным процессором, портами SFP, USB 3.0 и 2.0

Общие характеристики
Тип: Wi-Fi роутер
Поддержка MIMO: есть
Макс. скорость беспроводного соединения: 2533 Мбит/с
Беспроводная связь
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Диапазон частот Wi-Fi: 2.4 и 5 ГГц
Опции точки доступа/моста
Коммутатор: 4xLAN
Гостевая сеть: есть
Скорость портов: 1000 Мбит/сек
Количество разъемов USB 2.0 Type A: 1
Количество разъемов USB 3.0 Type A: 1
Расширенные функции: скачивание файлов, файловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
Режим моста: есть
Режим репитера (повторителя): есть
Прием/передача
Защита информации: WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Антенна
Количество внешних антенн: 4 x 5 dBi
Тип внешней антенны: несъемная
Маршрутизатор
Межсетевой экран (FireWall): есть
NAT: есть
SPI: есть
DHCP-сервер: есть
Поддержка Dynamic DNS: есть
Демилитаризованная зона (DMZ): есть
Статическая маршрутизация: есть
Мониторинг и конфигурирование
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Память
Объем оперативной памяти: 256 Мб
Объем флеш-памяти: 128 Мб
Vpn
Поддержка VPN pass through: есть
Поддержка VPN-туннелей: есть (10 туннелей)
Поддержка PPTP: есть
Поддержка IPSec: есть
Дополнительно
Флэш-память: есть
Интерфейс встроенного принт-сервера: USB
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN): есть
Возможность подключения LTE-модема: есть
Возможность подключения 3G-модема: есть
Дополнительная информация: SFP-порт; 2 функциональные клавиши; поддержка ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL
Размеры (ШxВxГ): 214x33x154 мм
Вес: 488 г
Другие свойства
Код производителя: KN-1810

Обращаем Ваше внимание:

Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.