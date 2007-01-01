Колонки Edifier R1700BT brown

Цена для Физ. Лиц:6 745
Доставка: Москва и МО от 290
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Стоимость для Юр. лиц уточняйте.
|Основные характеристики
|Тип:
|колонки
|Суммарная мощность:
|66 Вт
|Диапазон воспроизводимых частот:
|60-20000 Гц
|Отношение сигнал/шум:
|85 дБ
|Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов:
|MDF
|Функциональные возможности
|Регулировка тембра:
|НЧ/ВЧ
|Питание:
|от бытовой электросети
|Акустика
|Количество полос фронтальных колонок:
|2
|Мощность фронтальных колонок:
|33 Вт
|Интерфейсы
|Беспроводное подключение:
|есть, Bluetooth
|Другие свойства
|Код производителя:
|R1700BT
Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.