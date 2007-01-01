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Колонки Edifier R1700BT brown

Цена для Физ. Лиц:

6 745
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товар в наличии

Доставка: Москва и МО от 290

Самовывоз: бесплатно

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Код товара: 632418

Стоимость для Юр. лиц уточняйте.

Основные характеристики
Тип: колонки
Суммарная мощность: 66 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 60-20000 Гц
Отношение сигнал/шум: 85 дБ
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: MDF
Функциональные возможности
Регулировка тембра: НЧ/ВЧ
Питание: от бытовой электросети
Акустика
Количество полос фронтальных колонок: 2
Мощность фронтальных колонок: 33 Вт
Интерфейсы
Беспроводное подключение: есть, Bluetooth
Другие свойства
Код производителя: R1700BT

Обращаем Ваше внимание:

Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров.